Autobus investe pedone: 48enne morto a Milano

Stava attraversando sulle strisce ed è stato travolto dal mezzo

Un 48enne è stato travolto e ucciso da un autobus Atm in viale Forlanini a Milano. L’incidente si è verificato intorno alle 9:30 di oggi, 8 ottobre, mentre il pedone stava attraversando sulle strisce pedonali.

L’autista del bus, un 50enne, è stato soccorso sul posto perché in stato di shock.

I rilievi sono effettuati dalla polizia locale.

Da una prima ricostruzione pare che il 48enne stesse attraversando sulle strisce pedonali dopo la curva che conduce da viale Forlanini in via Bellosio. Il conducente dell’autobus non lo avrebbe visto, forse perché aveva la visuale ostruita da un altro mezzo Atm che lo precedeva. Il mezzo procedeva a bassa velocità, ma l’impatto è stato comunque fatale.