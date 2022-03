‘Un autobus per l’Ucraina’, Favara: studentessa raccoglie 10mila euro

Permetterà a chi è in fuga di raggiungere la Sicilia

Servivano ottomila euro per un autobus che portasse dall’Ucraina ad Agrigento i profughi. Carla Bartoli, la figlia di Andrea, colui che ha dato vita alla Farm cultural park di Favara (Agrigento), ne ha raccolti quasi diecimila in due giorni.

“L’aiuto dei miei genitori”

“Con l’aiuto dei miei genitori – scrive Carla Bartoli sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe – mi sono informata sul prezzo per un bus disposto a raggiungere il confine ucraino per portare un po’ di gente qui in Sicilia. Confrontandomi con la mia comunità ho scoperto con stupore che tantissime famiglie sono disposte a ospitare queste persone, specialmente donne e bambini”. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA