I vigili del fuoco hanno domato le fiamme

CAPACI (PALERMO) – Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri sull’incendio a Capaci di un autocarro. Le fiamme sono divampate nel mezzo parcheggiato in corso Isola delle Femmine. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carini e hanno spento il rogo limitando i danni al mezzo. Al momento non si esclude nessuna pista compresa quella dolosa.