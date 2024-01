Automobilista sbanda e travolge ragazzini in scooter: un morto e 4 feriti

La vettura non si è fermata allo stop colpendo i giovanissimi

Un morto e quattro feriti, è questo il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 28 gennaio, a Pagnano d’Asolo, in provincia di Treviso. Un’auto, guidata da un uomo di 92 anni, ha travolto e investito un gruppetto di ragazzini in scooter prima di schiantarsi fuori strada. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo della vettura a causa di un malore.

L’uomo sarebbe stato colpito da un malore improvviso e non avrebbe fatto in tempo a fermarsi allo stop. Il suo mezzo ha travolto un gruppetto di ragazzi in scooter, tutti minorenni, prima di finire in un fossato che costeggia la rotonda. La vittima dell’incidente stradale è proprio il 92enne per il quale i soccorritori non hanno potuto fare nulla. I feriti sono i ragazzi che viaggiavano sugli scooter che sono stati colpiti tra l’imbocco della corsia di immissione e la rotonda.

Il ragazzo più grave è stato portato in elicottero al Pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Gli altri in ambulanza tra Montebelluna e Castelfranco Veneto.