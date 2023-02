Autonomia, il sindaco Lagalla: “Prima di decidere occorre approfondire”

Il monito del primo cittadino del capoluogo siciliano

PALERMO – Sul tema dell’autonomia differenziata “è bene sedersi ad un tavolo per approfondire i temi, valutare e solo dopo decidere”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dal palco del Festival del Management che si tiene sull’università Bocconi di Milano. “Lo dice chi sa quanto poco sia stata utilizzata in Sicilia quella che doveva essere un’opportunità cioè quella dell’autonomia regionale – ha aggiunto -, che spesso si è rivelata al contrario, in un momento in cui gli ambiti di sovranità sono andati sempre più limitando. Alla fine molte delle cose che avrebbero potuto essere fatte sono rimaste solo dei rimpianti e dei rammarichi”.