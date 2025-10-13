Autopsia e Tac per ricostruire l’omicidio di Paolo Taormina

Nel pomeriggio il pm conferirà l'incarico a tre periti

PALERMO – Nel pomeriggio la Procura della Repubblica conferirà l’incarico per eseguire l’autopsia sul cadavere di Paolo Taormina, il ventenne assassinato in via Spinuzza. Contestualmente sarà affidato anche il compito di eseguire una Tac. Quest’ultimo esame sarà svolto questa sera, mentre l’esame autoptico dovrebbe iniziare domani.

Il pubblico ministero Ornella Di Guardo ha nominato due medici legali, Ginevra Malta e Simona Pellerito, e lo specialista in radiodiagnostica Giuseppe Lo Re.

I periti dovranno accertare “epoca, causa e mezzi di produzione che hanno cagionato la morte” di Taormina che avrebbe compiuto 21 anni il prossimo mese di marzo.

Il suo assassino reo confesso, Gaetano Maranzano, ha spiegato di avere ucciso il giovane nel pub che gestiva con la famiglia con un colpo di pistola calibro 9. Non c’è foro di uscita, quindi i periti dovrebbero riscontrare la presenza del proiettile del cranio del giovane colpito alla nuca.