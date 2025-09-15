Autorità di bacino, in aggiornamento le mappe di pericolosità idraulica

L’iniziativa riguarda 70 Comuni dell’Isola

PALERMO – L’Autorità di bacino della Presidenza della Regione ha avviato il servizio per l’aggiornamento delle mappe di pericolosità idraulica, destinando a questa attività 870 mila euro. L’iniziativa, che riguarda 70 Comuni dell’Isola con aree considerate “prioritarie” per il dissesto idraulico, consentirà di aggiornare il Piano per l’assetto idrogeologico (Pai) e il Piano di gestione del rischio alluvioni (Pgra), in conformità alla direttiva europea 2007/60/CE.

Autorità di bacino, l’aggiornamento delle mappe

Il servizio prevede l’esecuzione di rilievi topografici e l’elaborazione di un modello digitale del terreno, lo svolgimento di studi idrologici e di modellazioni idrauliche sugli eventi di piena, la mappatura della pericolosità e del rischio idraulico e la predisposizione delle schede di fattibilità per la piattaforma nazionale Rendis, il Repertorio nazionale per la difesa del suolo.

Il progetto, affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti Sering Ingegneria Srl – Libera Università di Enna Kore, avrà una durata di 420 giorni, con conclusione prevista il 4 novembre 2026. Gli enti locali saranno coinvolti nella raccolta e condivisione della documentazione utile alla ricostruzione del quadro conoscitivo, inclusi studi e indagini già realizzati.

Con questo intervento la Regione Siciliana rafforza gli strumenti di pianificazione e prevenzione del rischio idrogeologico, confermando l’impegno per la tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio.