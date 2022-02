Autostrada A/29, camion in panne in galleria: lunghe code verso Trapani

Traffico in tilt, Anas sul posto

“Sull’autostrada A29 in direzione “Alcamo-Trapani” il traffico è rallentato, con formazione di code in entrambe le direzioni, in avvicinamento alla galleria Segesta, tra gli svincoli di Alcamo e Segesta.” Lo comunica l’Anas.

Intervento sul posto

“Attualmente un mezzo pesante è in panne all’interno della galleria – spiegano – già predisposta a doppio senso di circolazione per lavori sulla canna opposta. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, attuando a vista il senso unico alternato, al fine di non causare il blocco del traffico sulla corsia occupata. È in arrivo sul posto un veicolo idoneo al traino del mezzo pesante all’esterno della galleria.” CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA