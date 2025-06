Autostrada A19, “code per traffico intenso tra Bagheria e Altavilla”

Le informazioni del ministero dei Trasporti

PALERMO – Ancora una domenica nella morsa del traffico sull’autostrada A19.

Autostrada A19, “code per traffico intenso”

Il Centro di coordinamento informazioni per la sicurezza stradale del ministero dei Trasporti segnala “code per traffico intenso tra lo svincolo di Bagheria e Altavilla Milicia”.

Ieri il presidente della Regione Renato Schifani ha annunciato che farà di tutto per ottenere la rimozione del responsabile di Anas Sicilia.

Il presidente Schifani starebbe anche pensando di lasciare l’incarico di commissario per l’A19. L’indiscrezione trapela, anche se non ha ricevuto una conferma ufficiale: se accadrà, dovrebbe essere una questione di giorni, se non di ore.

Traffico, gli aggiornamenti

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania il traffico è sostenuto: al momento si registrano code e rallentamenti di circa tre chilometri nel tratto interessato ai cantieri, compreso fra Bagheria e Casteldaccia, nella carreggiata in direzione Catania, per via degli spostamenti dal capoluogo siciliano alle località balneari. Fluida la circolazione nella carreggiata opposta.

La situazione è monitorata costantemente dal personale in servizio, dice l’Anas che sta mettendo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli automobilisti.

Previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese, in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio sarà attivato dalla sala operativa Anas di Palermo.