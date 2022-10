Il provvedimento è necessario nell’ambito dei lavori di installazione dei sistemi tecnologici Smart Road

1' DI LETTURA

PALERMO – Questa notte, mercoledì 12 ottobre, l’autostrada A19dir rimarrà chiusa in direzione Catania tra via Giafar e lo svincolo di Villabate, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo.

Il provvedimento è necessario nell’ambito dei lavori di installazione dei sistemi tecnologici Smart Road. Durante le ore di chiusura, il traffico in direzione Catania verrà deviato sulla complanare, parallela all’autostrada.