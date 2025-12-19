A19 Palermo-Catania: completati i lavori sui viadotti Cubo e Perreira

Dopo le festività saranno messe in cantiere altre opere

PALERMO – Anas, in anticipo di un giorno rispetto al cronoprogramma stabilito, ha completato i lavori sui viadotti Cubo e Perriera, lungo la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nel territorio di Casteldaccia, nella città metropolitana di Palermo.

Quali lavori sono stati effettuati

Le lavorazioni, avviate lo scorso 24 novembre, hanno riguardato l’ammodernamento dei giunti di dilatazione e della pavimentazione stradale di entrambi i viadotti. Il cantiere è stato rimosso e dalle 9:00 di questa mattina sono tornate percorribili entrambe le carreggiate, senza più alcuna limitazione al transito e in tempo per l’esodo natalizio.

Questi lavori fanno parte del più ampio piano di ammodernamento dell’autostrada “Palermo-Catania” di cui il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è commissario straordinario di Governo, coadiuvato dai vicecommissari Nicola Montesano e Duilio Alongi.

“Proseguiamo con determinazione il piano di ammodernamento”

“Proseguiamo con determinazione e nel rispetto del cronoprogramma del piano di ammodernamento della Palermo-Catania, un’infrastruttura strategica per la mobilità dell’Isola – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani –. L’obiettivo è garantire strade più sicure ed efficienti, riducendo al minimo i disagi per cittadini”.

Dopo le festività, riprenderanno i lavori in direzione Palermo con doppio senso in direzione Catania. Anche in questa fase saranno ammodernati i giunti di dilatazione, la pavimentazione stradale ed il sistema di smaltimento delle acque di piattaforma.