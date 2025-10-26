PALERMO – Peggiora la situazione traffico lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania ll’altezza di Bagheria, in entrata verso il capoluogo siciliano. Le code che si sono registrate ad inizio pomeriggio lungo il tratto in corrispondenza del cantiere di Bagheria sono arrivate a cinque chilometri di lunghezza. Lo rende noto Anas, che si trova sul posto con il proprio personale per fluidificare il traffico ed assistere gli utenti.
I consigli per il rientro
“Gli automobilisti sono invitati a valutare fasce orarie alternative per il rientro a Palermo, preferibilmente in tarda serata, per evitare il congestionamento dell’autostrada”, spiegano dall’azienda.