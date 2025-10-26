 Autostrada Palermo-Catania, già code a Bagheria: la situazione
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Autostrada Palermo-Catania, si allungano le code a Bagheria

Anas sul posto (foto d'archivio)
VIABILITà
di
1 min di lettura

PALERMO – Peggiora la situazione traffico lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania ll’altezza di Bagheria, in entrata verso il capoluogo siciliano. Le code che si sono registrate ad inizio pomeriggio lungo il tratto in corrispondenza del cantiere di Bagheria sono arrivate a cinque chilometri di lunghezza. Lo rende noto Anas, che si trova sul posto con il proprio personale per fluidificare il traffico ed assistere gli utenti.

I consigli per il rientro

“Gli automobilisti sono invitati a valutare fasce orarie alternative per il rientro a Palermo, preferibilmente in tarda serata, per evitare il congestionamento dell’autostrada”, spiegano dall’azienda.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI