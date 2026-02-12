 Autostrada A19, sversamento liquido: chiuso un tratto
Autostrada A19, sversamento liquido da un camion: chiuso un tratto

Al lavoro gli operai dell'Anas che stanno pulendo il manto stradale
VIABILITÀ
di
1 min di lettura

CALTANISSETTA – Chiusa l’autostrada A19 in direzione di Catania, dallo svincolo di Caltanissetta a quello di Enna, per lo sversamento di liquido da un camion.

Gli automobilisti che percorrono la Palermo-Catania devono uscire a Caltanissetta e attraversare Enna bassa dove le strade sono intasate per il volume di traffico.

Al lavoro gli operai dell’Anas che stanno pulendo il manto stradale prima di potere riaprire il tratto autostradale dell’A19.

Nella provincia di Messina si è resa impraticabile parte della Strada Statale 185 dopo la caduta di un masso che impedisce il passaggio.

