Avellino-Palermo, Pierozzi e Vasic assenti: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo si appresta a tornare in campo nel weekend prima di Natale e lo farà in trasferta allo stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Oggi pomeriggio, a partire dalle 17:15, i rosanero affronteranno gli irpini nella partita valida per la 17ª giornata del campionato di Serie B. Una sfida in cui il club di viale del Fante vorrà confermare la propria forza anche lontano dal “Renzo Barbera” e rilanciare ancora le proprie ambizioni di alta classifica.

La compagine campana, neopromossa quest’anno in serie cadetta, occupa attualmente il dodicesimo posto in classifica con 20 punti e punta a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo davanti ai propri tifosi. Nei cinque incontri precedenti di campionato, l’Avellino ha raccolto risultati altalenanti, tra cui una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. La squadra di mister Biancolino, inoltre, ha già mostrato un’ottima capacità di competere contro avversari di livello tra le mura amiche.

Il Palermo, invece, arriva al Partenio in un momento di forma importante. Nell’ultimo turno di Serie B i rosanero hanno vinto contro la Sampdoria e più in generale i siciliani sono reduci da tre vittorie consecutive, rilanciando la propria corsa nella lotta per le posizioni di vertice. Attualmente la squadra di Pippo Inzaghi è in piena zona playoff, in quinta posizione con 29 lunghezze in graduatoria. L’obiettivo dei rosanero è quello di avere continuità di risultati e di prestazioni.

Avellino-Palermo: le probabili formazioni

L’Avellino di Raffaele Biancolino dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. In porta ci sarà Daffara, mentre la difesa a tre sarà formata da Enrici, Simic e Fontanarosa. A centrocampo agiranno Missori e Cancellotti sulle fasce, con Besaggio, Palumbo e Sounas in mediana. In attacco il tandem offensivo sarà composto da Biasci e dell’ex rosa Tutino.

Mister Inzaghi dovrebbe rispondere con il suo classico 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Joronen e in difesa agiranno Bereszynski, Bani e Ceccaroni. A centrocampo spazio a Diakité (assente Pierozzi) e Augello sulle corsie esterne, con Segre e Ranocchia in mezzo. In avanti la coppia Palumbo-Le Douaron supporterà la punta centrale Pohjanpalo.