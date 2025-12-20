Avellino-Palermo, Ranocchia: “Queste partite dobbiamo portarle a casa”

Il centrocampista autore di un gol: "C'è l'amaro in bocca. Consapevoli della reazione"

“È stata una partita intensa che purtroppo non siamo riusciti a chiudere come volevamo”. Filippo Ranocchia, centrocampista del Palermo, commenta così la gara contro l’Avellino terminata 2-2. “Eravamo stati molto bravi a riprenderla, non era facile assolutamente ritornare in vantaggio dopo l’uno a zero. Dopo chiaramente c’è l’amaro in bocca, era una partita che a 5 minuti dalla fine erano tre punti”.

“Purtroppo non siamo stati capaci di portarla fino in fondo – ha aggiunto l’autore di uno dei due gol dei rosanero ai microfoni ufficiali del club a fine gara -. Resta l’amaro in bocca ma consapevoli della reazione. Vogliamo chiudere l’anno in bellezza in casa alla prossima contro il Padova”.

“Sul mio gol? Siamo tutti molto rammaricati per questi due punti. Non siamo riusciti a portarla a casa ma ci teniamo la reazione e soprattuto il secondo tempo, buono rispetto al primo. Resta la consapevolezza che queste partite dobbiamo portarle a casa”.