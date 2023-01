Avimecc Modica: a Sabaudia arriva il terzo successo di fila

Seconda vittoria consecutiva in trasferta

Sabaudia – Terzo successo consecutivo, il secondo in trasferta per l’Avimecc Volley Modica che al “PalaVitaletti” s’impone in quattro set sui padroni di casa della SSD Sabaudia. Un successo voluto e meritato che permette a Chillemi e compagni di incassare tre punti importanti e continuare la scia di risultati utili che fanno morale e soprattutto classifica.

Una gara quasi sempre in mano ai biancoazzurri di Giancarlo D’Amico che, avanti di due set hanno un po’ abbassato la guardia nel terzo parziale per poi riprendersi nel quarto parziale che permette al sestetto della Contea di portare a casa l’intera posta in palio contro una squadra che nell’ultimo periodo aveva mostrato segnali di crescita e di ripresa.

LA CRONACA

Dopo un inizio partita poco felice (3 – 0) i ragazzi di D’Amico si rimboccano le maniche e iniziano a ricucire lo strappo che a metà del primo parziale li vede avanti di 3 punti (13/16). Capelli e Chillemi sono i più attivi sotto rete con Putini che in regia distribuisce il gioco spiazzando la difesa di casa che non riesce a tenere le conclusioni delle bocche di fuoco modicane. Modica ne approfitta e allunga (16/21) per poi chiudere il set d’apertura con un largo 18/25 in 23′ di gioco.

Al cambio di campo Sabaudia è ancora disorientato e Modica è bravo a non mollare e con un parziale di 0/4 scava subito il solco nel punteggio. I biancoazzurri trovano continuità sia in difesa, sia in attacco e allungano ancora (3/8). Coach Mosca prova a spezzare il ritmo del gioco ai modicani con il discrezionale, ma il sestetto di D’Amico resta concentrato e mette a terra palloni con continuità (9/16). Putini crea e a turno Capelli, Raso, Garofolo e Chillemi trovano i varchi giusti per far male alla difesa avversaria e la forbice del punteggio si allarga a dismisura (11/21) fino al 14/25 “griffato” Andrea Raso che vale il 2 – 0 per i modicani e il primo punto della contesa.

Nel terzo set, la gara è un po’ più equilibrata con Modica che prova a scappare (6/8), ma questa volta Sabaudia prova a reagire. I laziali, infatti, approfittando di un leggero calo di concentrazione dei biancoazzurri con un break di 10/4 ribaltano il punteggio e metà frazione si ritrovano avanti 16/12. Modica per un attimo spegne la luce e Sabaudia coglie l’occasione prima per allungare (21/16) e poi per rientrare in partita chiudendo il parziale 25/19 in 25′ che mette un po’ di pressione al sestetto di D’Amico.

Al cambio campo, il tecnico dei modicani “catechizza” i suoi atleti che nella prima parte del quarto set sono costretti a inseguire i loro avversari (8/6). Sabaudia prova ad allungare (16/12), ma Modica con una reazione da grande squadra sente l’odore del successo pieno e inizia una lenta ma continua rimonta che nel rettilineo finale (21/20) è quasi completata. Il sestetto della Contea “sente” di avere ripreso in mano le redini della partita e con un break di 2/5 taglia al fotofinish il traguardo e chiudendo il parziale 23/25 porta a casa un successo pieno che vale oro colato.

IL TABELLINO

SSD Sabaudia 1 – Avimecc Volley Modica 3

Parziali: 18/25, 14/25, 25/19, 23/25

SSD Sabaudia: Mastracci, Scita 10, Rossato 2,Catinelli, Molinari 8, Tognoni 2, Zornetta 16, Schettino 2, Malvestiti 18, De Vito 1, Rondoni (L1), n.e.: Meglio (L2). All. Aniello Mosca.

Avimecc Volley Modica: Turlà 7, Raso 6, Capelli 15, Putini 4, Chillemi 12, Quagliozzi 8, Princi, Garofolo 8, Saragò, Petrone, Nastasi (L1), Aiello (L2), n.e.: Firringieli. All. Giancarlo D’amico

Arbitri: Enrico Autuori e Rosario Vecchione di Salerno.