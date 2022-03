Avimecc Modica super: battuta la corazzata Tuscania 3-0

Una gara così non si vedeva da tempo e oggi è ancora scolpita nella mente di chi c’era

MODICA – Una vittoria che difficilmente a Modica verrà dimenticata nei prossimi anni, una partita che ha esaltato il concetto di Pallavolo e che ha coinvolto il tifo in ogni suo istante. Diverse sono state le lunghe serie di batti e ribatti per riuscire a portare a casa punti fondamentali per la gara e per la classifica.

Il finale di 3-0 contro la corazzata Tuscania ha dimostrato le qualità della formazione modicana e il fortino che il Palarizza ha dimostrato di essere in questa stagione, portando punti contro formazioni più blasonate del sestetto guidato da D’Amico.

Il primo set inizia subito con Modica avanti per 8-6 con la qualità dei centrali, Garofolo e Raso, coadiuvati dalle giocate di Alfieri. Il carattere mostrato nelle gare casalinghe viene messo in gioco sin dall’inizio anche in questa gara, di fronte ad un grande elemento come Boswinkel. Modica riesce a imporre il proprio gioco fino al 21-15 e a chiudere i conti sul 25-20.

Il secondo set si prospetta una lunga battaglia, Tuscania sa di avere in mano la possibilità di balzare al primo posto in classifica e deve cercare in tutti i modi di fare punti. L’inizio è un punto a punto con Martinez e Stamegna protagonisti di una lotta che inizia con un 8-7 e si protrae fino al 21-18. L’equilibrio si trova sul 24 pari che porta le formazioni a dover raggiungere i 26 punti. La prima a farlo è ancora Modica che si assicura il primo punto del match.

Il terzo set inizia con una serie importante di Ace da parte di Della Rosa, il buon inizio non demoralizza i padroni di casa che si portano comunque in vantaggio per 8-6. Tuscania vuole dimostrare le sue qualità e Boswinkel sente il peso di prendere sulle spalle i suoi e portarli sul 14-16, il pubblico sugli spalti continua a dare la spinta decisiva ai suoi anche sul 20-21 fino ad un 24-24 che regala ancora emozioni uniche. Il finale è di 29-27.



Alla palla mandata out da Tuscania esplode un urlo di gioia modicano che lascia i cuori liberi di riprendere a battere a ritmo regolare. Una gara così non si vedeva da tempo e oggi è ancora scolpita nella mente di chi c’era.

Avimecc Volley Modica 3

Maury’s Com Cavi Tuscania 0

Set: 25-20, 26-24, 29-27

Avimecc Volley Modica: Alfieri 3, Raso 8, Martinez 20, Caleca, Turlà 7, Chillemi 9, Nastasi (L1), Gavazzi, Aiello (L2), Firrincieli, Loncar, Tidona, Garofolo 14, Saragò. All: Giancarlo D’Amico.

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna 9, Marsili 2, Menichetti 3, Sandu, Della Rosa 13, Boswinkel 22, Catinelli, Ceccobello 4, Quagliozzi, Prosperi (L). All: Sandro Passaro