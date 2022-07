Avimecc Modica, ufficiale l’arrivo del palleggiatore Sergio Petrone

Nuovo innesto per la formazione all'ombra del castello dei conti

MODICA (RG) – Nuovo arrivo in casa Avimecc Volley Modica, la formazione all’ombra del castello dei conti si rinforza con l’arrivo di Sergio Petrone, palleggiatore che lo scorso anno ha prestato la propria esperienza alla Volley 2001 Garlasco in A3. Con un passato tra le fila di Elios Massaggerie Catania in A2.

Il ragazzo sarà a disposizione di D’Amico per questa stagione e potrò mettersi in gioco in una categoria che conosce bene e che vorrà sfruttare per il proprio rilancio. Nato a Catania nel 97’ si appresta a tornare in Sicilia e a dare il massimo per raggiungere grandi livelli con la maglia modicana.

Sul suo approdo a Modica: “Conosco bene Modica avendola incontrata da avversario, inoltre, parlando con parecchi colleghi ho sentito un forte parere positivo nei confronti di questa società e di questa squadra. Appena è arrivata la chiamata non potevo assolutamente dire di no”

Sul nuovo mister: “Ci siamo sentiti telefonicamente, non abbiamo avuto modo di parlare di presenza ma ho capito che è una grande figura e che potrà permettermi di crescere ancora di più. Mi hanno parlato di lui come un gran lavoratore e come un uomo di esperienza, quindi sono certo che sarà un anno fondamentale per me”.

Infine, su questa stagione: “Mi aspetto di raggiungere grandi traguardi perchè questa società cresce ogni anno e punta sempre più in alto. Il mercato fatto ha dimostrato l’impegno e la voglia di crescere da parte di tutti, una programmazione che dimostra ambizione. Da parte mia voglio dare il massimo e lavorare al meglio per riuscire a crescere giorno dopo giorno”.