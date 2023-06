Andrea Raso e l’Avimecc Modica insieme per il sesto anno

"La scorsa stagione ci è servita per focalizzare cosa c'è da fare"

MODICA (RG) – Andrea Raso resta ancora all’ombra del Castello dei Conti e farà parte dello “zoccolo duro”, insieme a Stefano Chillemi, che la dirigenza dell’Avimecc Volley Modica ha deciso di riconfermare anche per la stagione 2023/2024 di Serie A3.

Per l’atleta originario di Sciacca sarà il sesto anno con la maglia della formazione modicana che ormai lo ha “adottato” e lo considera un modicano a tutti gli effetti. Insieme a Chillemi, dunque, Andrea Raso, dovrà trasmettere ai nuovi atleti che arriveranno alla corte di coach Enzo Di Stefano tutti i valori di una maglia che quest’anno sarà l’unica a rappresentare la Sicilia nel campionato di Terza Serie.

“Per me giocare a Modica – spiega Andrea Raso – è sempre stata una cosa naturale e voluta e non a caso la prossima stagione sarà la sesta in maglia biancoazzurra. A Modica ho trascorso giorni bellissimi e anche momenti difficili insieme ai miei compagni di squadra, alcuni dei quali saranno ancora al mio fianco anche per il prossimo campionato. La scorsa stagione – continua – è servita a tutti per focalizzare bene da subito cosa c’è da fare, bisogna rincorrere un unico obiettivo che tutti dobbiamo avere dall’inizio alla fine di questa stagione che ormai è alle porte”.

“Sono convinto che questa sarà la forza della nostra squadra così da poter coinvolgere anche il nostro pubblico. Chi c’è stato dei miei compagni di squadra e continuerà ad esserci – conclude Andrea Raso – sa benissimo su che cosa bisognerà lavorare per vincere. Stefano Chillemi ci ha guidato da capitano e continuerà a farlo a partire dallo spogliatoio cosa che all’Avimecc Volley Modica è sempre stato un elemento che ci unisce come gruppo e poi come squadra e ripartendo proprio dallo spogliatoio la stagione si prospetta molto interessante”.