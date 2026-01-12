Avs a Faraone: necessario un chiarimento fra le forze progressiste

La nota di Pierpaolo Montalto, Fabio Giambrone e Alessandra Minniti

PALERMO – A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal portavoce di Italia Viva Davide Faraone, e delle successive note stampa di Pd e M5S, Alleanza Verdi Sinistra annuncia in una nota che ha deciso “di non partecipare al tavolo regionale per definire una cabina di regia in vista delle prossime elezioni amministrative perché ritiene che qualsiasi scelta elettorale debba essere preceduta da un necessario chiarimento politico”. Il comunicato è a firma di Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana, Fabio Giambrone e Alessandra Minniti, coportavoci di Europa Verde.

“Rivendicando, innanzitutto, il nostro assoluto senso di responsabilità nell’aver dimostrato ampia disponibilità al dialogo senza mai sconfessare quanto concordato nelle riunioni comuni – si legge nel comunicato -, riteniamo infatti che i contenuti politici emersi nelle citate dichiarazioni pubbliche siano, relativamente alla natura dei confini del campo progressista nonché rispetto ad alcuni punti programmatici, assolutamente incompatibili con la nostra aggregazione politica”.

“In particolare – continua la nota -, non reputiamo accettabile che il campo progressista che dovrebbe rappresentare una radicale alternativa al malgoverno delle destre, accolga gruppi o singoli esponenti provenienti dal centrodestra, utilizzando, come dichiarato dallo stesso Faraone, la lista di Italia Viva come cavallo di Troia per consentire il cambio di schieramento di personalità ed esponenti politici che hanno governato, e che ancora governano, territori importanti con la maggioranza politica che sostiene il governo Schifani. Per andare avanti chiediamo, quindi, la programmazione di una riunione in cui sarà necessario che il campo progressista si confronti con la massima chiarezza sui temi che da tempo Alleanza Verdi Sinistra pone con forza a tutta la coalizione.