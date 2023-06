Le avvocatesse della Lex Catania trionfano nella Nations Cup 2023

Sui campi di Saint-Tropex una delle giocatrici rossazzurre, Courtney Silvestre, ha inoltre conquistato il titolo di migliore giocatrice.

CATANIA – Laureate campionesse della Nations Cup 2023 di Saint-Tropez. Le avvocatesse della Lex Catania, squadra femminile di calcio a cinque rossazzurra composta esclusivamente da laureate in legge, che in questo mese di giugno hanno preso parte all’edizione 2023 della Nations Cup, organizzata da Mundiavocat, sono rientrate in Sicilia con la Coppa.

Le giocatrici, guidate da coach Luca Pacini, hanno messo a segno una vittoria dietro l’altra superando prima le avversarie di girone, poi guadagnandosi l’accesso alla semifinale, per conquistare infine la vittoria e il primo gradino del podio, facendo la storia del calcio a 5 femminile italiano per avvocatesse.

Sui campi di Saint-Tropex una delle giocatrici rossazzurre, Courtney Silvestre, ha inoltre conquistato il titolo di migliore giocatrice.

“Abbiamo provato una gioia indescrivibile – racconta Domenico Di Mauro, presidente della Lex Catania che aggiunge – le colleghe hanno messo a segno un risultato dietro l’altro, sono state inarrestabili e ci hanno regalato un grandissimo successo. Ma questo evento, come gli altri a cui prendiamo parte, si è caratterizzato per il clima che si è respirato, un clima di unione, condivisione e grande amicizia tra le squadre. Due di quelle contro cui abbiamo giocato, Belgio e la squadra francese di Tulone, le ritroveremo sui campi catanesi dal 7 al 10 dicembre 2023, per il nostro Sicily Football Lawyers Cup, e sul nostro time table ci sono già l’Europeo a Palma de Maiorca (aprile 2024) e l’evento di Dubai in cui difenderemo il nostro titolo (novembre 2024)”.

Lex Catania è un progetto che guarda dunque lontano, tanto che le giocatrici una volta rientrate a Catania, hanno ripreso i loro allenamenti settimanali, con la grinta di chi sa di avere fatto bene, ma con la voglia di mettersi di nuovo presto in gioco.

Match disputati e risultati

PARTITE DI GIRONE

Les Pieds Gauches (Avvocatesse Francesi di Toulon) – Lex Catania 1 – 6

DLA Piper Nordic Women (Avvocatesse Scandinave) – Lex Catania 1 – 3

Abogadas Mundialistas Argentinas (Avvocatesse Argetntine) – Lex Catania 0- 1

SEMIFINALE

Abogadas de Panama (Avvocatesse di Panama) – Lex Catania 2 – 3 (ai rigori)

FINALE

Lex Catania – Twister Five JusPadova 3 -0

Il roster

Presidente Domenico Di Mauro, vice presidente Floriana Patrizio, direttore sportivo Annamaria Catara, social media manager Sandra Mascali, mister Luca Pacini, mini presidente e mascotte Aurelio e Andrea, Marcella Musumeci (capitano), Brunella Conti (portiere), Angela Rustico (portiere), Maria Concetta Di Franco (giocatrice), Lucia Carnemolla (giocatrice), Nicoletta Bartilotti (giocatrice), Chiara Mondio (giocatrice), Iole Fazio (giocatrice), Stefania Russo (giocatrice), Courtney Catheleen Silvestre (giocatrice), Marta Verona (giocatrice), Ludovica Marano (giocatrice).