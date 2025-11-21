Avvocati, accordo fra gli ordini di Palermo e del Brasile

Accordo di relazioni internazionali

L’Ordine degli avvocati di Palermo ha sottoscritto un accordo di Cooperazione istituzionale con l’Ordine del Brasile – Sezione di Minas Gerais (OAB/MG).

L’intesa, frutto del lavoro delle rispettive commissioni delle Relazioni internazionali, con gli avvocati Amina Welten Guerre e Michele Calantropo, consolida un rapporto di collaborazione strategica tra le due istituzioni forensi e rappresenta un passo significativo nell’ampliamento delle relazioni tra l’Europa e il Sud America, in particolare tra Italia e Brasile.

Durante l’incontro, le delegazioni hanno affrontato temi di grande attualità e rilevanza globale, tra cui: la tutela dell’ambiente e la sostenibilità, con particolare attenzione alle sfide giuridiche legate ai cambiamenti climatici; le relazioni istituzionali e culturali tra Europa e Sud America, con un focus sulle interazioni economiche, sociali e normative tra i due continenti; la formazione dei giovani professionisti del diritto, con la programmazione congiunta di iniziative dedicate alla formazione, a scambi professionali, a tirocini e a percorsi accademici condivisi.

L’accordo prevede inoltre attività congiunte nel campo della formazione continua, dell’etica e della deontologia professionale, nonché la cooperazione su studi, ricerche e progetti che coinvolgano università, centri di ricerca e osservatori giuridici internazionali.

Il presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo, Dario Greco, ha dichiarato: “Si tratta di un momento di grande valore per la nostra istituzione. Con questo accordo rafforziamo il dialogo tra le comunità giuridiche dei nostri Paesi, nell’ottica di una cooperazione aperta, moderna e orientata al futuro. Particolare attenzione sarà dedicata alla crescita dei giovani colleghi, che rappresentano il ponte più solido tra le due culture e i due sistemi giuridici.”

L’avvocato Amina Welten Guerra nel confermare le parole ha aggiunto: “È un accordo storico che simboleggia un’iniziativa di avvicinamento diplomatico istituzionale fra i due ordini. La missione istituzionale della Commissione è quella di creare uno spazio di dialogo internazionale per gli avvocati di Minas e promuovere un interscambio di buone pratiche a sostegno dello Stato di diritto.

Da questo accordo nascerà un canale permanente di comunicazione a partire dall’identificazione di un’agenda di lavoro comune che possa venire incontro alle necessità dei giuristi di entrambe le giurisdizioni.”

L’Ordine degli avvocati di Palermo continuerà, attraverso la propria Commissione delle Relazioni internazionali, a promuovere iniziative che favoriscano l’internazionalizzazione della professione forense, la diffusione della cultura giuridica e la costruzione di una rete globale di confronto e collaborazione”.