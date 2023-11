Azienda Policlinico di Catania, stabilizzati altri 103 precari

Sono in 700 i lavoratori che dal 2017 hanno detto addio al tempo determinato

CATANIA – Altri 103 lavoratori precari del Policlinico di Catania hanno avuto trasformato il contratto da tempo determinato a indeterminato. Sono stati oltre 700 i lavoratori che hanno detto addio al precariato dal 2017 a oggi, 625 negli ultimi tre anni.

La direzione strategica dell’azienda, si legge in una nota, ha voluto così continuare la fase delle stabilizzazioni in conformità alla rideterminazione della dotazione organica, del Piano Integrativo di Attività e Organizzazione e del collegato Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale così come richiesto dell’ assessorato regionale della Salute. Così, con due delibere (la 2234 del 25 ottobre 2023 per il personale dirigente, e la 2344 del 9 novembre 2023 per il personale del comparto), il direttore generale ha disposto la stabilizzazione delle 103 unità.

Per superare la procedura di stabilizzazione avviata dall’azienda sono stati 12 dirigenti medici di varie discipline, 1 dirigente biologo e 1 dirigente avvocato mentre per il comparto si tratta di 66 infermieri, 2 infermieri specializzati in pediatria, 3 ostetriche, 12 tecnici sanitari di cui 3 di laboratorio biomedico e 9 di radiologia medica, 1 dietista, 2 collaboratori tecnici professionali, 3 assistenti amministrativi e 10 operatori sociosanitari.