Azione, Italia nominato commissario dei calendiani in Sicilia

"Privilegio guidare il partito in una fase delicata" dichiara il sindaco di Siracusa

SIRACUSA – “È un incarico che accetto con umiltà e determinazione, consapevole del peso e del privilegio che comportare guidare il partito in una fase tanto delicata quanto carica di opportunità”. Lo ha detto Francesco Italia, sindaco di Siracusa, nominato commissario di Azione in Sicilia.

“La Sicilia – ha aggiunto – ha bisogno di una politica capace di coinvolgere le nostre energie migliori. Non di nuove promesse, ma di persone capaci di mantenere quelle che fanno. Non di coalizioni costruite sugli interessi di parte, ma di progetti fondati sui bisogni reali dei siciliani. L’azione può essere, deve essere, quella forza: pragmatica, radicata, coraggiosa”.

L’Italia è entrata nel dettaglio dei temi sui quali lavorare. “Quelli che incidono davvero sulla vita delle persone e sulle prospettive di sviluppo della Sicilia: trasporti e infrastrutture, gestione dei rifiuti, termovalorizzatori e impianti di trattamento; energia; defiscalizzazione locale per gli investimenti delle imprese; giovani e formazione; partenariato pubblico-privato per la cultura e il patrimonio; sviluppo del Mezzogiorno”.

“Chi vuole contribuire a costruire un’Azione più forte e più radicata in Sicilia – ha concluso – può farlo. Le porte sono aperte”.