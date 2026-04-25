 Carini, Azione sosterrà la candidatura di Rossella Covello
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Amministrative Carini, Azione sosterrà Rossella Covello

Azione Rossella Covello
"Dalla parte di chi riteniamo in grado di governare con visione e concretezza"
POLITICA
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1 min di lettura

Azione annuncia il proprio sostegno alla candidatura di Rossella Covello alle prossime elezioni amministrative di Carini.

Una scelta che nasce dal confronto con la classe dirigente locale e con gli iscritti del territorio, e che risponde all’esigenza di offrire alla cittadinanza proposte competenti e radicate, nell’interesse esclusivo della crescita del territorio.

Il supporto di Azione a Rossella Covello

“Rossella Covello e la sua squadra hanno iniziato da tempo un lavoro serio, fatto di eventi programmatici aperti e partecipati, capaci di andare oltre le semplici appartenenze di partito”. Lo dichiara Roberto Lannino, segretario provinciale di Azione Palermo.

“A Carini come altrove in Sicilia, Azione sta dalla parte di chi riteniamo in grado di governare i territori con visione e concretezza”, aggiunge Francesco Italia, commissario regionale di Azione in Sicilia.
LEGGI ANCHE: Alle elezioni comunali di Carini FdI lancia Rossella Covello

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