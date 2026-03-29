 Azione Universitaria, Dario Monsone è il presidente provinciale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Azione Universitaria, Dario Monsone è il nuovo presidente provinciale

congresso azione universiataria
Oltre 400 studenti hanno partecipato al congresso etneo
CATANIA
di
1 min di lettura

CATANIA – Si è svolto il 28 marzo, al Palazzo della Cultura, il congresso provinciale di Azione Universitaria, con la partecipazione di oltre 400 studenti.

L’assemblea ha eletto presidente provinciale Dario Monsone, già senatore accademico dell’ateneo catanese. Vicepresidente sarà Marco Filloramo. Nel corso del suo intervento, Monsone ha indicato tra le priorità il rafforzamento della rappresentanza studentesca e l’attenzione ai temi del merito e del diritto allo studio.

Durante i lavori è intervenuto anche il presidente uscente Gianluca Garofalo, che ha tracciato un bilancio del proprio mandato.

All’iniziativa hanno preso parte diversi rappresentanti istituzionali, tra cui il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e il senatore Salvo Pogliese, oltre ad amministratori locali e dirigenti dell’associazione.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI