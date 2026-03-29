Azione Universitaria, Dario Monsone è il nuovo presidente provinciale

Oltre 400 studenti hanno partecipato al congresso etneo

CATANIA – Si è svolto il 28 marzo, al Palazzo della Cultura, il congresso provinciale di Azione Universitaria, con la partecipazione di oltre 400 studenti.

L’assemblea ha eletto presidente provinciale Dario Monsone, già senatore accademico dell’ateneo catanese. Vicepresidente sarà Marco Filloramo. Nel corso del suo intervento, Monsone ha indicato tra le priorità il rafforzamento della rappresentanza studentesca e l’attenzione ai temi del merito e del diritto allo studio.

Durante i lavori è intervenuto anche il presidente uscente Gianluca Garofalo, che ha tracciato un bilancio del proprio mandato.

All’iniziativa hanno preso parte diversi rappresentanti istituzionali, tra cui il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e il senatore Salvo Pogliese, oltre ad amministratori locali e dirigenti dell’associazione.