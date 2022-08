Bagheria, capannone in fiamme sulla statale: partono le indagini

Non si conoscono le cause del rogo

Un incendio è divampato a Bagheria la notte scorsa in un capannone lungo la statale 113. Le fiamme hanno divorato legna e suppellettili che si trovavano all’interno. Il rogo ha visto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per evitare che si danneggiasse la struttura. Non si conoscono le cause del rogo. Indagano i carabinieri.