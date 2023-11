Bagheria, controlli straordinari: sequestri e una denuncia per spaccio

Scoperti anche guidatori sprovvisti di patente di guida

BAGHERIA (PALERMO)- La polizia di Stato ha svolto dei controlli straordinari nel territorio di Bagheria. L’attività, disposta dalla questura, ha coinvolto gli uomini del commissariato di P.S. Bagheria, del reparto prevenzione crimine, delle moto-volanti delle “Nibbio”, alle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, coadiuvati da personale della polizia municipale di Bagheria.

I controlli sono orientati alla prevenzione e contrasto, non solo delle manifestazioni di criminalità diffusa, ma anche di tutti quei fenomeni e condotte improntate all’illegalità, incidenti sulla percezione di sicurezza dei cittadini.

I numeri emersi dai controlli

In tale contesto, sono state identificate complessivamente 208 persone, di cui 45 con precedenti di polizia, sono state controllate 30 persone sottoposte a misure di prevenzione e/o di sicurezza, di cui 1 indagato in stato di libertà per il reato di evasione, controllate 128 vetture, elevate 19 sanzioni al codice della strada, 4 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, per mancata copertura assicurativa, 4 veicoli sottoposti a fermo amministrativo, per guida senza patente perché mai conseguita, 4 veicoli sospesi dalla circolazione per mancata revisione ed 8 velocipedi elettrici sottoposti a sequestro preventivo.

Nel corso delle attività di controllo, particolare attenzione è stata rivolta, inoltre, al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ed in tale contesto, i poliziotti, all’esito di un’attività info-investigativa supportata da servizi di appostamento ed osservazione, hanno proceduto alla perquisizione di un immobile, nella disponibilità di un uomo, nel centro bagherese. L’attività di controllo domiciliare ha dato esito positivo infatti è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di 360 gr., un bilancino di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza e la somma di 320,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio.

Lo stupefacente, il materiale per il confezionamento ed il denaro, ritenuto provente dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro, mentre l’uomo, arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in attesa di udienza di convalida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto in regime di arresti domiciliari.