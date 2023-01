Bagheria, danneggiata targa in ricordo di Pietro Busetta

Fu vittima innocente 37 anni fa di una vendetta trasversale

1' DI LETTURA

Sono state danneggiate a Bagheria le targhe che ricordano Pietro Busetta, ucciso dalla mafia il 7 dicembre 1984. Busetta fu vittima innocente 37 anni fa di una vendetta trasversale: era cognato del pentito Tomasso Buscetta. Le targhe erano installate davanti agli uffici comunali di via Federico II, sede dell’ex Dap e nel giardino di piazza Vittime della mafia nei pressi di piazza Garibaldi.

“Questo è lo scempio che capita quando si abbassa l’attenzione, quando si pensa che tutto ormai è passato. Grazie al Lions Club e a tutte quelle persone oneste che lottano per riportare l’attenzione su questo tema, per riportare l’attenzione su mio nonno e per far sì che la “memoria” non vada mai persa – dice il nipote Pietro Busetta – Oggi lo Stato e tutti gli organi d’informazione ricordano la conclusione del maxi processo: penso sia doveroso ricordare anche le vittime innocenti, mietute dalla mafia per provare a sovvertirne le sorti, invano fortunatamente”.