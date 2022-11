Ex deposito delle ferrovie diventa il tempio della pizza

2' DI LETTURA

Binario 450° nasce come tempio della pizza napoletana contemporanea e si propone di offrire al pubblico prelibatezze culinarie accuratamente studiate al fine di soddisfare anche i palati più esigenti. Salvatore Meola, coproprietario e pizza chef è specializzato nella ricerca di farine d’eccellenza e nella loro trasformazione in impasti leggeri e digeribili.

Così Binario 450° è il posto ideale per tutti coloro che desiderano provare cibi di provenienza garantita e di primissima qualità, accostamenti di sapori inediti e coinvolgenti, nel rispetto della tradizione del patrimonio gastronomico siciliano.

Se i prodotti sono genuini, d.o.c e d.o.p., la legna utilizzata per la cottura non è da meno. Certificata e proveniente da boschi controllati per assicurare la sostenibilità, è l’energia capace di trasformare i singoli elementi in un’esperienza di gusto unica.

Il locale, ex deposito merci appartenente alle Ferrovie, è stato ristrutturato dai due soci, rivalutando l’intera area e trasformandola in un luogo accogliente e attrattivo. Arredato in industrial style e con inevitabili riferimenti al mondo ferroviario e alla vicina stazione, è dotato di forno a legna, di uno elettrico e di uno a vapore, per assicurare un’ampia varietà di preparazione e cottura degli impasti.

Il forno a legna è utilizzato per la pizza napoletana; il forno elettrico è impiegato per la pizza in pala romana, molto più crunchy rispetto a quella napoletana, piatto gustoso dall’effetto più rustico; il forno a vapore serve invece per il padellino cotto a vapore, che viene poi croccantizzato in un secondo momento; in ultimo, vi è un forno unicamente dedicato ai prodotti senza glutine: l’impasto viene prodotto con attenzione e tutte le pizze sono stese con farina di riso per ridurre al minimo la contaminazione. Anche le pale e tutti gli strumenti sono dedicati esclusivamente a questo forno. Binario 450° offre anche carne, panini, hamburger, tartare, insalate, stuzzicanti aperitivi e vasta scelta di bevande, vini e una selezione di birre alla spina e senza glutine, spesso suggerite in accostamento ai piatti proprio per esaltarne al massimo il gusto.

La bella stagione ha consentito di allestire, nel largo spiazzo antistante la struttura, uno spazio accogliente con luci, vele, gazebi e arredi per le cene al fresco delle sere estive con suggestiva vista sul settecentesco Palazzo Cutò.

Non manca, in ultimo, l’attenzione al servizio, accoglienza e cortesia, cordialità dello staff, affinchè gli ospiti possano gustarsi al massimo la permanenza.

Binario 450° è presente su Facebook con una Pagina dedicata, su Instagram e su internet www.binario450.it.