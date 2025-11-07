Bagheria, furti d’auto ed estorsioni: blitz con sette arresti

Altri otto indagati a piede libero

BAGHERIA – Furti d’auto ed estorsioni tra Bagheria e Villabate, sette arresti dei carabinieri. Il blitz dei militari del gruppo di Monreale è scattato ieri all’alba a Bagheria, Ficarazzi e Villabate. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una banda di 7 persone. Devono rispondere, a vario titolo, di furto ed estorsione aggravati in concorso, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Indagate in stato di libertà altre 8 persone.

Il provvedimento scaturisce da indagini della compagnia di Bagheria nella seconda metà del 2024. I militari hanno individuato una banda di ladri d’auto e moto che poi chiedeva alle vittime denaro in cambio della restituzione del mezzo, il cosiddetto “cavallo di ritorno”. Ricostruiti 10 furti, 4 estorsioni consumate e due tentate e, due casi di ricettazione e tre cessioni di cocaina e hashish.

I furti, specie nel periodo estivo erano concentrati lungo la strada panoramica tra Aspra e Mongerbino. I militari sono riusciti a ricostruire il sistema: tutto aveva inizio con la denuncia sporta dalle vittime che, a distanza di pochi giorni, contattavano nuovamente i carabinieri comunicando il ritrovamento dei mezzi rubati. Il modus operandi adottato dalla banda, era sempre lo stesso.

Dopo il furto i malviventi utilizzando profili social falsi e sempre diversi, contattavano i proprietari delle auto o delle moto a cui chiedevano per la restituzione una somma tra 200 e 800 euro. Gli indagati fornivano successivamente indicazioni sul luogo in cui sarebbe avvenuta la consegna dei soldi e solo dopo, fornivano le informazioni per ritrovare il mezzo rubato.