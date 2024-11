È stato trasportato in ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare

NEL PALERMITANO 1 min di lettura









BAGHERIA (PALERMO) – Un pedone è stato investito e ucciso in via Consolare a Bagheria. La vittima è un pensionato delle Ferrovie dello Stato, originario di Ficarazzi, Ciro Fontana di 72 anni. Il 72enne aveva appena acquistato un panino con le panelle in una friggitoria e stava attraversando ma è stato investito da un giovane in sella ad un ciclomotore. Sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza che lo hanno trasportato in ospedale dove è deceduto. Leggi qui tutte le notizie di Palermo

