Bagheria, manca il medico: infermiere salva un paziente dall’infarto

Il plauso della segreteria provinciale Fials

PALERMO – Manca il medico al punto territoriale di Bagheria ed è un infermiere a salvare la vita a un paziente colpito da una crisi cardiaca. Lo rende noto la segreteria provinciale della Fials che racconta come l’episodio sia accaduto lunedì sera quando un cittadino di 69 anni si è presentato al presidio di emergenza lamentando malessere e ricordando di avere avuto in passato problemi cardiaci. Mentre il paziente attendeva gli esami e l’intervento del 118, la situazione è precipitata a causa di una crisi cardiaca. A intervenire, fortunatamente in maniera rapida, è stato un infermiere di Santa Flavia, Giovanni Lo Baido, con una lunga esperienza in reparti di cardiologia.

“Facciamo i complimenti al nostro collega e iscritto per la professionalità che ha permesso di salvare una vita – dice Giuseppe Forte, commissario provinciale Fials Palermo – purtroppo continua a registrarsi una carenza di dottori nei Presidio territoriale di emergenza che non può essere tamponata da chi svolge la guardia medica, che non ha competenza di pronto soccorso. Apprezziamo gli sforzi dell’Asp nella ricerca di nuovi medici che purtroppo ancora oggi risulta difficile. Nelle more, laddove si registrerà l’assenza del medico, proponiamo di rafforzare il turno con due infermieri, in modo da ridurre i disagi nei momenti di particolare criticità”.