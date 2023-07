Bagheria, ok all’assunzione di nuovi operatori ecologici alla Amb

Decisiva una delibera della giunta. Saranno assunte 10 unità senza gravare sul bilancio comunale

BAGHERIA – L’azienda Amb avrà un nuovo autista e 9 operatori ecologici. Tutto grazie ad una delibera di giunta del Comune di Bagheria, che ha dato mandato ad AMB, l’azienda di raccolta rifiuti, di procedere con l’assunzione di 10 unità in tutto con contratto CCNL Utilitalia.

Saranno dunque assunti 9 operatori ecologici a part-time (24 ore settimanali) con contratto a tempo indeterminato, di livello J e di 1 autista livello 3B part-time (24 ore settimanali) anch’esso con contratto a tempo indeterminato.

“Grande merito al Presidente Vito Matranga e a tutto il CDA, che con sole risorse aziendali, senza gravare in nessun modo sul bilancio del Comune e soprattutto senza che ciò comporti un aumento sulla TARI per i cittadini di Bagheria, hanno dato certezza di un posto di lavoro a 10 famiglie. Questo grande risultato, che porterà, a costo zero, più servizi alla cittadinanza, è anche frutto delle ottime relazioni industriali tra azienda e sindacati”, affermano Alessandro Miranda Fit Cisl, Raffaele Montuoro Uiltrasporti, Andrea Gattuso Fp Cgil, Luisa Milazzo Fiadel.

“Da tempo l’azienda era carente di personale, questa condizione di deficit non permetteva nemmeno di concedere ferie e permessi agli attuali dipendenti che, con grande senso di responsabilità, hanno sempre garantito lo svolgimento dei servizi d’istituto alla città. Dunque, Il 73% di raccolta differenziata è stato determinante e il merito è certamente della governance aziendale ma senza il grande senso di responsabilità , l’attaccamento alla propria azienda e alla città di Bagheria da parte dei lavoratori e dunque anche dei sindacati, questo grande risultato non sarebbe mai stato raggiunto”.