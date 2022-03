Bagheria si prepara ad accogliere i profughi in fuga dall’Ucraina

Ci sarà un incontro per attivare la macchina organizzativa

BAGHERIA (PA) – Un incontro per attivare una macchina organizzativa per l’ospitalità di possibili profughi ucraini che raggiungeranno anche Bagheria è previsto per venerdì 11 marzo, alle ore 11, presso la sala Borremans di villa Butera.

L’assessorato alle Politiche sociali e della Famiglia insieme al Servizio Sociale e professione e al Centro affidi del polo Infanzia del distretto sociosanitario 39 invitano a partecipare all’incontro le associazioni, le Parrocchie, la Caritas, la Croce rossa, le organizzazioni di volontariato che vogliano dare un contributo organizzativo e di ospitalità per i profughi.

Durante l’incontro cui si potrà accedere con green pass e mascherina ffp2, ci si confronterà per organizzazione la possibile accoglienza dei profughi ucraini in città.

“Vogliamo arrivare pronti ad accogliere i cittadini Ucraini che fuggono dalla guerra – dice l’assessore Emanuele Tornatore – per essere in grado di aiutarli al meglio e al contempo seguiti sia per questioni pratiche come l’alloggio, sia per questioni sanitarie. Ringrazio coloro che ci daranno una mano“.