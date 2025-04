Bagheria, sorpreso a rubare al centro sportivo Zeus: arrestato 24enne

Decisivo l'intuito di un carabiniere libero dal servizio

BAGHERIA – Un carabiniere libero dal servizio ha sventato un furto ai danni di un centro sportivo. I colleghi della stazione hanno arrestato in flagranza un 24enne che dovrà rispondere di furto aggravato.

L’uomo sarebbe stato sorpreso a rubare attrezzature da giardinaggio e carpenteria dal centro sportivo “Zeus Club” da un militare libero dal servizio che, notato il giovane e suo il comportamento furtivo, ha deciso di seguirne i movimenti a distanza e, di chiamare i rinforzi, richiedendo l’intervento sul posto dei colleghi impiegati di pattuglia.

Sono bastati pochi minuti per confermare i sospetti del carabiniere che è prontamente intervenuto bloccando il 24enne, insieme ai colleghi in servizio nel frattempo arrivati presso l’impianto sportivo. Il 24enne è stato fermato con all’interno dello zaino la refurtiva, del valore di circa 1.000 euro che è stata restituita al proprietario degli impianti. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arrestato.