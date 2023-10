Bagheria, suona il clacson a un incrocio e viene preso a pugni

Sono intervenuti carabinieri e gli agenti di polizia

BAGHERIA (PALERMO) – Suona il clacson a un incrocio per una precedenza non rispettata e viene aggredito con pugni al volto. È successo a Bagheria, in provincia di Palermo.

La dinamica dell’aggressione

L’episodio è avvenuto all’incrocio tra le vie Città di Palermo e Mons. Filippo Arena. La vittima dell’aggressione, un uomo di mezza età, mentre si trovava nella propria vettura in compagnia della moglie, ha segnalato al conducente di un’altra auto una precedenza con un colpo di clacson. A questo punto, l’altro automobilista, più giovane dell’aggredito, ha tirato fuori a forza il malcapitato, lo ha gettato a terra e lo ha colpito violentemente, sferrandogli pugni al volto.

La situazione, secondo i testimoni presenti, sarebbe degenerata a causa di un tentato soffocamento della vittima da parte dell’assalitore. L’uomo ha desistito soltanto dopo l’intervento della moglie dell’automobilista, ha poi raggiunto il proprio mezzo e si è dato alla fuga. Sono intervenuti carabinieri e gli agenti di polizia che stanno indagando per risalire all’aggressore.