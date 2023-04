Bagheria ospita per la prima volta il campionato italiano di taekwondo

Il 22 e 23 aprile la competizione nazionale

BAGHERIA (PA) – La Sicilia torna a essere il palcoscenico di un campionato italiano di taekwondo. Ad ospitare la competizione nazionale, il 22 e 23 aprile, sarà Bagheria, il comune più popoloso, dopo Palermo, della città metropolitana. Un fine settimana che unirà sport, cultura e divertimento, per tutte le età.

Protagoniste le cinture rosse che combatteranno per i titoli italiani nelle categorie junior (15-17 anni) e senior (17-35 anni). Sarà, questa, l’occasione per tutti loro di misurarsi con i migliori atleti italiani per una sorta di esame di maturità, quello che spesso rappresenta lo spartiacque da un ottimo atleta a un potenziale campione. Motivo per il quale i tecnici seguiranno con particolare attenzione ogni incontro in programma sui 4 quadrati allestiti dall’organizzazione curata dal Comitato Regionale Siciliano.

Il Palasport Carlo Alberto Della Chiesa (che ospiterà i campi di gara grazie al benestare del Capo di Gabinetto della Citta Metropolitana di Palermo, Maurizio Lo Galbo) potrà fregiarsi di una prima assoluta del taekwondo: i campionati italiani Master. Una competizione fortemente voluta e destinata a chi non ha alcuna voglia di abbandonare questa bellissima disciplina olimpica, nonostante il passare del tempo. Tre fasce di età, a partire dai 31 anni. Il primo Campionato Italiano Master vedrà anche la partecipazione in specialità come le forme, le rotture e la difesa personale.