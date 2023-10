Bagheria, tenta il furto in un centro scommesse: arrestato

Il ladro è stato trovato dietro un distributore di merendine

via Bernardo Mattarella

BAGHERIA (PALERMO) – La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 49 anni per tentato furto in un centro scommesse di via Bernardo Mattarella, a Bagheria. Nel corso della notte è scattato l’allarme nella sala Planet Win 365 e sono intervenuti gli agenti del commissariato di Bagheria, mentre una guardia giurata constatava l’effrazione della porta d’ingresso.

Il locale era invaso dal fumo. Dietro un distributore di merendine è stato trovato il ladro che cercava di nascondersi ai poliziotti. Il gip di Termini Imerese ha disposto i domiciliari, ma nel corso di un controllo gli agenti non lo hanno trovato in casa: è stato rintracciato nei pressi del centro scommesse.