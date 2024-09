Bagnaia vince la Sprint di Misano davanti a Martin

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati ufficiale, vince la Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, disputata sul circuito di Misano. Con questo successo Pecco riduce così il distacco in campionato da Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) a soli quattro punti. Proprio lo spagnolo chiude al secondo posto, dopo aver subito il sorpasso del rivale a cinque giri dal termine. “Oggi volevo dare il 100% e sono felice di esserci riuscito. Il passo gara mio e di Martin è stato incredibile. Abbiamo fatto dei tempi impensabili due settimane fa. La partenza non è stata buona e il recupero è stato tosto, ma alla fine ho accorciato il gap su Martin”, ha detto Bagnaia a fine gara. Podio anche per Enea Bastianini (Ducati Lenovo), terzo. Chiude, invece, quarto Marc Marquez (Ducati Gresini), mentre Pedro Acosta (Ktm GasGas) è quinto. Nell’ordine, completano la top ten Brad Binder, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli e Maverick Vinales.

