Due furti con spaccata a Balestrate: vetrate in frantumi e ladri in fuga

Nel mirino una parafarmacia e un negozio di alimentari

BALESTRATE (PALERMO) – Non si fermano i furti con spaccata in città e in provincia. Altri due episodi si sono verificati nella notte a Balestrate, dove sono state prese di mira due attività commerciali.

Il colpo alla parafarmacia

Nel primo caso, un ladro solitario è entrato in azione in via Gesugrande, sfondando a calci la porta d’ingresso di una parafarmacia. Dopo avere fatto irruzione nel negozio si è diretto verso il registratore di cassa e si è impossessato di circa 250 euro in contanti. Poi si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno analizzando le immagini delle telecamere.

Furto in un negozio di alimentari

Poco dopo i militari hanno accertato il secondo furto a Balestrate. In questo caso i ladri hanno ridotto in frantumi la porta a vetri di un negozio di alimentari che si torva in via Piersanti Mattarella: anche in questo caso sarebbe stata ridotta in frantumi con dei calci. Dall’attività commerciale sono stati portati via circa 150 euro, le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.

L’assalto al tabacchi

Tra gli ultimi assalti, quello in via Castellana a Palermo: tre malviventi incappucciati hanno tentato con una Fiat 500 rubata, una ‘spaccata’ ai danni di una tabaccheria. ma sono andati via a mani vuote. Il colpo è fallito perché i tre hanno trovato una porta blindata. Si sono dati alla fuga dopo aver provocato gravi danni, anche ad un distributore automatico di sigarette.