Ballando con le stelle, polemiche sulla presenza di Selvaggia Lucarelli malgrado il lutto

La giornalista ha avuto una perdita familiare

1' DI LETTURA

Selvaggia Lucarelli fa discutere anche nel lutto. Fa discutere così a sua scelta di Selvaggia Lucarelli di rispettare il suo impegno di giurata e prendere parte sabato 19 novembre alla settima puntata di Ballando con le stelle dopo la morte della madre.

Nella mattina di sabato Lucarelli ha dato la triste notizia della morte della madre Nadia Agen (79 anni), malata da tempo di Alzheimer e ricoverata da inizio mese in una Rsa dopo aver contratto il Covid.

Come spesso accade le reazioni sono state divisive. C’è chi l’ha dimostrato il suo affetto come Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, i molti detrattori invece l’hanno colto la palla al balzo per attaccarla: “Sono turbata e delusa da questa mancanza di raccoglimento da parte tua, Selvaggia” le scrive un utente, “Sei a Ballando anche stasera? Non so come tu ci riesca”, aggiunge un altro e ancora: “Forse era il caso di rimanere a casa a riflettere un tantino sul senso della vita o semplicemente per rispetto verso la persona che ti ha messo al mondo. Per me è vergognoso”.

Non sono mancati, poi, gli attacchi più personali da parte di coloro che hanno tirato in ballo proprio il Covid (argomento particolarmente sentito da Selvaggia, che in questi anni si è strenuamente battuta contro i no-vax) e la squalifica dal talent di Enrico Montesano.

La giornalista non ha mancato di rispondere a chi la accusava: “Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina”, ha scritto su Twitter

Tanti i messaggi di vicinanza e affetto di fan e colleghi del mondo dello spettacolo e anche di personaggi con cui non sono mancati momenti di dissidio come Elisa Isoardi e Pamela Prati.