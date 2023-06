Ballottaggi in Sicilia: 4 comuni al voto, fari su Siracusa

Unico capoluogo alle urne; coinvolti in totale 186.040 elettori

Turno di ballottaggio domani e dopodomani per le amministrative in Sicilia. Sono quattro i comuni al voto, la sfida principale a Siracusa, unico capoluogo al secondo turno. Urne aperte poi ad Acireale (Ct), Aci Sant’Antonio (Ct) e Piazza Armerina (En). Gli elettori sono in totale 186.040. A Siracusa gli aventi diritto al voto sono 102.147.

I candidati che si contendono la poltrona di Sindaco

A contendersi la poltrona di sindaco sono Ferdinando Messina, appoggiato dal centrodestra e che al primo turno ha ottenuto il 32,22%, e l’uscente Francesco Italia, esponente di Azione che ha ricevuto il 23,89% delle preferenze.

A fare da ago della bilancia potrebbero essere le tre liste che hanno superato lo sbarramento del 5% e che sostenevano i tre candidati a sindaco sconfitti al primo turno: Renata Giunta per i progressisti, l’ex sindaco renziano Nino Garozzo ed Edy Bandiera, auto-sospeso da Fi.

Sfida tra due ex sindaci ad Acireale, 45.626 gli elettori: il forzista Roberto Barbagallo e Nino Garozzo.

Sempre nel catanese, ad Aci Sant’Antonio (15.429 elettori) si contendono la guida del municipio Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria.

A Piazza Armerina (22.838 elettori) il ballottaggio è tra due candidati di centrodestra: Nino Cammarata e Massimo Di Seri.

Orari e affluenza

Domani si vota dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Durante le operazioni di voto saranno pubblicate, così come per il primo, quattro rilevazioni sull’affluenza degli elettori al voto; i dati di affluenza alle urne saranno diffusi alle 12,30 alle 19,30 e alle 23,30 di domenica e alle 15,30 di lunedì.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì dopo il completamento delle operazioni di chiusura delle operazioni di voto.

