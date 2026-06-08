Tre Comuni al voto, i particolari

PALERMO – Ballottaggi in Sicilia, tre Comuni al voto: Agrigento, Bronte e Ispica.

Ballottaggi in Sicilia, urne aperte

Dopo il primo giorno di voto, per i ballottaggi in Sicilia, urne ancora aperte dalle 7 alle 15 ad Agrigento, Ispica e Bronte.

Al voto 85.143 elettori dei quali 51.267 ad Agrigento.

I dati ufficiali. Alle 23 nei tre Comuni ha votato il 34,54%, il servizio informativo della Regione registra un calo rispetto al primo turn. Ad Agrigento ha votato il 31% (-15%), a Bronte il 42,11% (-5,78%), a Ispica il 36,98% (-11,04%).

Ballottaggi, le sfide

Agrigento è l’unico capoluogo al voto in Sicilia, per la sfida di Dino Alonge, candidato del centrodestra, contro Michele Sodano, sostenuto dal Campo Largo di centrosinistra e proposto da Controcorrente.

La lista di Ismaele La Vardera è presente anche gli altri due ballottaggi. A Ispica si sfidano Lucio Muraglie, sostenuto da liste civiche e Serafino Arena, candidato con Controcorrente e Movimento 5 stelle oltre ad alcune civiche.

Duello a Bronte tra Giuseppe Castiglione, parlamentare di Forza Italia, non ché genero di Pino Firrarello, l’ex senatore del Pdl e sindaco uscente, e Giuseppe Gullotta di Controcorrente.