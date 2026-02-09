Bambina di 2 anni trovata morta nel suo lettino, ecchimosi sul corpo

La Procura ha aperto un fascicolo di indagine. Disposta l'autopsia

Una bambina di 2 anni è stata trovata morta nel proprio lettino nella mattinata di lunedì 9 febbraio, all’interno dell’abitazione di famiglia a Bordighera. A fare la scoperta sono stati i genitori. Entrati nella stanza per svegliarla, si sono resi conto che la piccola non dava segni di vita.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno avviato le manovre di rianimazione. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c’è stato nulla da fare.

Bambina di 2 anni trovata morta, le indagini

A seguito dell’accaduto, la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’indagine e ha disposto l’esecuzione dell’autopsia sul corpo della piccola per chiarire le cause del decesso.

Concluse le prime operazioni di soccorso, è scattata la fase degli accertamenti giudiziari, coordinati dalla Procura di Imperia con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Bordighera.

Lividi sul corpo, la madre sentita dagli inquirenti

Il medico legale incaricato dal procuratore capo Alberto Lari, durante un primo esame sul corpo, avrebbe rilevato la presenza di alcune ecchimosi.

La madre della bambina, ascoltata dai militari, avrebbe riferito che le contusioni sarebbero state causate da una caduta accidentale dalle scale avvenuta il giorno prima.

Non si esclude nessuna ipotesi

Nel frattempo, nell’abitazione di famiglia sono proseguiti per diverse ore i rilievi e le verifiche da parte dei carabinieri della Compagnia di Bordighera e del Comando provinciale di Imperia.

Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio quanto avvenuto all’interno della casa, ripercorrendo le ultime ore precedenti al decesso sulla base delle testimonianze dei familiari presenti. Tutti gli elementi raccolti sono ora al vaglio degli inquirenti, che al momento non escludono alcuna ipotesi investigativa.

