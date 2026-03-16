La piccola è uscita di casa dopo aver trovato la porta aperta

Una bambina di cinque anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stata investita da un’auto a Prato. L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 15 marzo nella frazione di Tavola, a sud della città.

La piccola è ora ricoverata in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove i medici la tengono sotto stretta osservazione in prognosi riservata.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Nazione”, la bambina sarebbe uscita di casa trovando la porta dell’abitazione aperta e avrebbe raggiunto la strada, dove pochi istanti dopo è avvenuto l’impatto con l’automobile.

Prato, la bambina investita è di origine cinese

L’investimento si è verificato intorno alle 11 di domenica 15 marzo. In base alle prime ricostruzioni degli investigatori, la bambina – di origine cinese – si trovava in casa insieme alla madre quando sarebbe riuscita ad allontanarsi dall’abitazione.

La porta di casa sarebbe rimasta aperta, probabilmente a causa di una distrazione, permettendo alla piccola di uscire e raggiungere la strada davanti all’abitazione.

L’impatto con l’automobile

Una volta arrivata sulla carreggiata, la bambina sarebbe stata colpita da un’auto in transito. Il conducente del veicolo ha riferito agli agenti di aver visto la piccola solo all’ultimo momento, senza avere il tempo necessario per evitare l’impatto.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia municipale, impegnata a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e a verificare eventuali responsabilità.

L’automobilista è stato sottoposto all’alcol test, che ha dato esito negativo.

I soccorsi e il trasferimento al Meyer

Dopo la chiamata al 112, sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i sanitari con un’automedica. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla bambina, stabilizzandola sul posto prima del trasferimento in ospedale.

La piccola è stata trasportata inizialmente in codice rosso all’ospedale di Careggi, ma viste le sue condizioni è stato disposto un trasferimento urgente con l’elicottero Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Qui la bambina è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, dove resta in prognosi riservata mentre i medici continuano a monitorare il suo stato di salute.

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