Palloncini bianchi e applausi, l’addio di Villabate alla piccola Aurora – VIDEO

Un lungo corteo ha accompagnato il feretro della bimba morta nell'incidente

VILLABATE – C’è il bianco dell’innocenza e il nero del lutto. Stridono i colori perché stride la morte che piomba nella vita di una bambina di 3 anni.

Un lungo corteo di gente accompagna la bara bianca di Aurora Brusa, morta nella notte tra venerdì e sabato scorsi in un incidente stradale avvenuto a Villabate.

Quando il feretro esce dalla casa di famiglia al pianterreno di una piccola palazzina, la stradina è già piena di gente.

Ci sono tanti ragazzi. Hanno le magliette bianche con il volto sorridente della piccola Aurora. Dovrebbero essere a giocare o al mare in questo giorno caldissimo di luglio. Ed invece si misurano con il dolore della vita.

Volano in alto i palloncini, esplodono i fuochi d’artificio. Il corteo si muove e attraversa viale Europa, la strada principale del popoloso centro alle porte di Palermo per raggiungere la chiesa di Sant’Agata.

Il silenzio è surreale, spezzato soltanto dall’applauso che di tanto in tanto qualcuno fa scattare al di qua della saracinesca di un negozio abbassata in segno di lutto.

Dietro il feretro ci sono Rosario e Cetty, il papà e la mamma di Aurora, assieme agli altri due figli. Poi tanti amici, conoscenti, persone accorse per far sentire la propria vicinanza ad una famiglia devastata dal dolore. Oggi è questo ciò che conta. Lo ha ribadito la zia della piccola Aurora. Per accertare le responsabilità per quanto è accaduto ci sarà tempo.