Incidente mortale a Villabate, perde la vita una bambina di 3 anni

La piccola viaggiava su un'auto guidata dal padre. Illesi la mamma e il fratellino

PALERMO – Un nuovo sabato sera di sangue sulle strade siciliane. La tragedia questa volta è accaduta a Villabate, nel Palermitano, dove in un incidente nella notte è morta una bimba di 3 anni, Aurora, che era a bordo di un’auto alla cui guida c’era il padre.

Per cause ancora da accertare l’uomo ha perso il controllo della Volkswagen Polo e si è schiantato contro un muro, in via Nitta. In auto viaggiavano anche la mamma della piccola e il fratellino che fortunatamente sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Misilmeri e il personale del 118 per effettuare i rilievi e per soccorrere la famiglia coinvolta nell’incidente. In corso le indagini per chiarire la dinamica dello scontro in cui non risultano altri mezzi coinvolti.

Inutile la corsa disperata verso l’ospedale Buccheri La Ferla. La piccola non ce l’ha fatta. Il padre 40enne, che era alla guida della Polo, è stato sottoposto all’alcoltest. Secondo le prime indagini aveva un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro. Guidava senza patente, perché ritirata, e la vettura era senza copertura assicurativa.

I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno cercando di capire la dinamica dell’incidente per stabilire come sia morta la piccola Aurora. La salma si trova all’istituto di medicina legale per eseguire l’autopsia disposta dalla procura.