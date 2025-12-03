Bambino di un anno muore all’asilo nido mentre riposa

Un mese fa, un bimbo di due anni era morto soffocato in un asilo di Soci

Un bambino di 13 mesi è morto all’asilo nido comunale Brucoverde, nel quartiere San Leonardo di Parma, dopo un malore improvviso durante il sonno pomeridiano.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe manifestato gravi difficoltà respiratorie mentre riposava. Il personale educativo è intervenuto immediatamente e ha richiesto l’intervento del 118.

I sanitari, giunti sul posto, hanno tentato più volte di rianimarlo prima del trasferimento d’urgenza all’Ospedale Maggiore. I medici del pronto soccorso, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le pattuglie della Questura e della Polizia Locale. La Procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Bambino morto all’asilo, il cordoglio del sindaco

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha espresso il proprio cordoglio: “Sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso strazia il cuore e lascia senza parole. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie che lo frequentano”.

L’assessore ai servizi educativi, Caterina Bonetti, si è recata al nido poco dopo la tragedia e si è stretta alla famiglia del piccolo. La struttura Brucoverde, composta da quattro sezioni, accoglie circa 70 bambini ed è un servizio educativo comunale.

Il precedente

L’episodio richiama alla memoria un’altra tragedia avvenuta poche settimane fa a Soci, in provincia di Arezzo, anche se per cause completamente diverse.

Lo scorso 12 novembre Leonardo, un bimbo di due anni, era morto soffocato dopo che il laccetto della felpa si era impigliato in una pianta mentre giocava nel giardino dell’asilo Ambarabacicicocò.