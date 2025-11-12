Le cause precise dell’incidente sono ancora in corso di accertamento

SOCI (AREZZO) – Una tragedia ha scosso la comunità di Soci, frazione del comune di Bibbiena, dove nella giornata di oggi un bambino di appena due anni è morto per soffocamento all’interno di un asilo nido.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe rimasto soffocato durante le attività quotidiane nella struttura. Le cause precise dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. In un primo momento si era ipotizzato che il bimbo potesse essere rimasto strozzato da un boccone di cibo, ma alcune testimonianze riferiscono che il soffocamento potrebbe invece essere stato provocato da un indumento, forse un giubbotto.

Il personale dell’asilo si è accorto subito della gravità della situazione e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha suscitato profondo dolore e sconcerto in tutto il paese. La Procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Intanto, la comunità di Soci si stringe intorno alla famiglia del bambino, sconvolta da una perdita tanto improvvisa quanto devastante.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo